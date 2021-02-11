調查：逾七成僱主安排升職最重視工作態度　勞資認知有差異　專家倡關注僱員壓力提升士氣 (13:51)

年輕僱員視工作經驗協調能力最重要

調查在2月16日至3月12日舉行，以問卷訪問512名30歲或以下僱員，以及123名僱主。在升職條件方面，當中72.4%受訪僱主認為升職最重要是考慮僱員的積極正面態度，其次是責任感（65%）；71.1%受訪僱員則認為是工作經驗，其次是良好協調能力（61.1%）。結果反映雙方對升職關鍵條件認知有明顯差異，僱員不了解僱主重視的條件，或導致僱員忽略展示相關潛力，影響升職機會。

另外，逾七成僱主最願意向僱員提供思考及決策能力培訓，此屬經驗實力培訓，與僱主最重視的工作態度升職條件不符，反映僱主忽略態度培訓。

盈力資源僱員服務顧問高級培訓顧問黃錦翔稱，僱主多選擇可量化的培訓課程，技能培訓可以即時有成效，但態度管理培訓同樣重要，若員工「hea做」，亦會打擊公司士氣及發展，希望僱主關注相關培訓。