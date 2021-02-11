新冠疫苗｜袁國勇接種復必泰後自行檢查已有抗體　原定下周打次針「42日內打應無分別」 (13:24)

因一批復必泰新型冠狀病毒疫苗有瓶蓋裂痕、污漬及樽蓋鬆脫等瑕疵，本港暫停接種復必泰新型冠狀病毒疫苗。月初接種首劑復必泰疫苗的港大微生物學系講座教授袁國勇今日（3月27日）稱，他希望可如期於下周五（4月2日）接種第二劑疫苗，但只要接種首劑後42日內打第二針「都應該無分別」，呼籲市民毋須擔心。
袁國勇接種首劑復必泰疫苗時，以「皮裏注射」方式親自注射，有別於在一般市民接種時採用的肌肉注射方式。他透露檢查了自己體內已出現新冠病毒抗體，比起採用肌肉注射接種的同事帶有抗體量高很多，相信完成接種兩劑疫苗後，自己對新冠病毒的免疫力已不錯。他強調不贊成市民使用皮裏注射接種新冠疫苗，「因為皮裏注射好痛㗎」，但他「好開心，因為搵自己做到實驗」。
袁國勇認為，本港確診個案現時有機會「清零」，若連續14至28日無本地個案，加上「你冇再放外面啲人進嚟，香港係完全唔會再有個案出現」，因此現階段是非常戰略性。他因此呼籲市民在復活節假期活動時，要做足防疫措施，盡量不要除下口罩。
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