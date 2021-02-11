新冠肺炎｜袁國勇：GO24 Fitness鮮風量不足　但料不會出現如URSUS Fitness嚴重爆發 (12:26)

本港昨日（26日）新增11宗新型冠狀病毒確診個案，其中感染源頭不明的38歲日本籍空姐，在潛伏期和傳染期間曾多次到北角和富中心GO24 Fitness上普拉提和瑜伽班。港大微生物學系講座教授袁國勇今早（27日）到GO24視察後，稱該健身中心有鮮風流通，但鮮風量仍不足。他又稱GO24情況比起早前爆發感染群組的URSUS Fitness「好好多」，估計GO24不會如URSUS般出現嚴重群組爆發。
袁國勇稱，GO24健身中心內有鮮風口，亦擺放兩部空氣清新機，分別設於瑜伽班課室及跑步機附近。不過他指出中心的鮮風量仍然不足，初步估計亦未達到每小時換氣6次；其中一個鮮風口位於廁所內，可能導致鮮風甫進入健身中心，已在廁所出風位被抽走，或因此影響鮮風量，已要求健身中心方面改善。
GO24 Fitness因應該患者曾到訪已宣布停業14日。對於該健身中心在未改善鮮風量不足問題時是否需繼續停業，袁國勇稱須等待數據結果及衛生防護中心的風險評估出爐後再決定。
衛生防護中心總監林文健稱，染疫空姐居於銅鑼灣禮頓道禮賢大廈的劏房，同一單位其他9個劏房當中一個空置，餘下8個劏房當中仍有兩名住客仍未能聯絡，其他住客則已送往檢疫中心。林文健呼籲未聯絡到的兩名住客盡快與衛生防護中心聯絡，以安排檢疫。
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