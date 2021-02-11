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新冠疫苗｜聶德權冀復必泰疫苗包裝問題調查下周有消息　曾浩輝：不宜溝針 (10:51)

因一批復必泰新型冠狀病毒疫苗有瓶蓋裂痕、污漬及樽蓋鬆脫等瑕疵，本港暫停接種復必泰疫苗，今日（27日）應是首批接種者打第二針的日子，但暫仍未有可復打的消息。公務員事務局長聶德權今早在商台節目《政經星期六》表示，現時港府正跟復星醫藥及BioNTech藥廠方面聯繫，跟進相關調查，期望下周有初步消息或看法，再決定具體處理方法。

聶德權又稱，若可恢復預約接種復必泰疫苗，政府會主動通知已預約的市民新的接種時間和地點，並優先處理到期打第二針的市民，市民亦可在網上修改時間及接種地點，希望減少不便。

政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝則稱，疫苗瓶蓋有瑕疵純屬包裝問題，不涉及安全問題。香港大學早前招募市民參與「溝針」研究，了解先接種復必泰、後接種科興疫苗的保護力。曾浩輝表示，外國和本港的「溝針」研究屬初步研究方向，但以現時掌握的資訊，不建議「溝針」，「都係用返同一個牌子穩陣啲」。

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