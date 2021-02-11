新冠疫苗｜聶德權冀復必泰疫苗包裝問題調查下周有消息　曾浩輝：不宜溝針 (10:51)

聶德權又稱，若可恢復預約接種復必泰疫苗，政府會主動通知已預約的市民新的接種時間和地點，並優先處理到期打第二針的市民，市民亦可在網上修改時間及接種地點，希望減少不便。

政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝則稱，疫苗瓶蓋有瑕疵純屬包裝問題，不涉及安全問題。香港大學早前招募市民參與「溝針」研究，了解先接種復必泰、後接種科興疫苗的保護力。曾浩輝表示，外國和本港的「溝針」研究屬初步研究方向，但以現時掌握的資訊，不建議「溝針」，「都係用返同一個牌子穩陣啲」。

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