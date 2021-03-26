新冠疫苗｜飲食集團接連推疫苗假　冀政府放寬食肆員工每14天檢測措施 (22:25)

共有逾30間分店、800多名員工的金記餐飲集團宣布，下月起至6月底接種疫苗的全職員工，可申請於接種當日或翌日放有薪假一天，接種兩劑共有兩天假。本身已接種科興疫苗的金記餐飲集團主席徐汶緯稱，不少員工有意接種疫苗，但未必能預約就近公司的接種中心，加上專家建議接種疫苗後應休息，因此推行措施，同時鼓勵員工接種，但並沒設接種人數目標。

徐汶緯又指出，食肆採用輪更制，員工每14天須檢測一次，影響人手編排，對營運造成很大困擾，希望鼓勵員工接種疫苗後，政府能考慮放寬定期檢測的做法。

營運30多間食肆的稻苗學會會長黃傑龍，旗下食肆上周起推疫苗假，員工出示接種證明便可於當天或一周內放一天有薪假。黃傑龍稱，公司曾討論向接種疫苗的員工發奬金，但打針涉個人健康，不應提供金錢誘因，假期主要是為便利員工。

至於放寬限制，黃傑龍認為，不應與員工接種率掛鈎，反而如食客接種疫苗後，可考慮放寬每枱人數上限，但形容現時言之尚早。

中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，仍對接種疫苗抱持觀望態度，不特別鼓勵員工打針，又稱中小企人手緊張，「少一個就少一個」，未必有足夠人手實行疫苗假，但如有員工接種後不適需請假，相信僱主會容許。

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