涉以「香港自由之書」眾籌450萬　被揭挪用資金買名牌手袋　女子涉洗黑錢被捕 (20:30)

被捕女子25歲，據了解為康文署職員。毒品調查科財富調查組高級偵緝督察勞逸雋表示，該女子涉嫌於2019年8月至2010年12月期間，透過社交網站「香港自由之書」發起眾籌，聲稱幫助被捕者的生活和醫療開支，當中兩個本地公司銀行戶口接收共208萬元，部分被轉至一個本地個人戶口，該戶口被發現另接收250萬元來歷不明資金。警方其後追查，發現部分資金被挪用作個人用途，用作購買名牌手袋、電子產品及投資證券。被問及有多少錢被用作個人用途，以及購買了多少相關產品，勞逸雋稱正在調查。

被捕女子為涉案個人戶口其中一名認可簽署人，警方發現尚有兩名主腦，包括一名20歲男子，為一名公司董事，以及涉案公司的戶口持有人；另一名29歲男子，為該個人戶口持有人。警方發現他們去年8月已離港，據悉兩人已赴美國，警方正通緝二人。

「香港自由之書」在facebook發文，稱有「海外義工屋企被人用洗黑錢名義，申搜查令入屋」，又說大新銀行戶口暫停使用，直至另行通知。