本港增一宗登革熱外地傳入個案　患者曾到印尼 (19:34)

衛生防護中心發言人表示，除一般預防蚊子叮咬及滋生的措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑，若感到不適應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

防蚊措施注意事項：

• 徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞

• 每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵

• 汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內

• 栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟

• 在雨季前把凹凸不平的地面填平

• 避免在叢林逗留

• 戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

使用含避蚊胺昆蟲驅避劑注意事項：

• 先仔細閱讀標籤說明

• 在進入可能被蚊叮的範圍前使用

• 塗在外露皮膚及衣服

• 孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%＊

• 先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑

• 遵照標籤說明，只於有需要時重複使用

＊如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有可能被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺

瀏覽有關香港和鄰近及海外國家及地區的登革熱最新情況可按此