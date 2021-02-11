「第二代美國隊長」涉煽動分裂國家案9月開審　由國安法指定法官陳廣池審理 (18:47)

完庭時，被告馬俊文（30歲）一度以中文向法官陳廣池呼叫兩次「法官閣下」，但陳官未有理會，隨後旁聽的人向他大呼「撐住呀手足！」，被告揮動拳頭回應。

辯方早前要求以英文審訊，代表控方的律政司高級檢控官張卓勤今在庭上要求中文審訊，表示因控方大部分文件及案情均以中文撰寫，故部分賴以指控被告的字句，或會因文件翻譯或傳譯員的問題而遭「扭曲」原義，故擔心辯方以審訊語言作為「策略性手段」；又表示若法庭即使不安排以中文審訊，亦希望案件可由中英雙語法官審理，以便處理翻譯問題。

不過陳官認為，即使辯方要求英文審訊為其策略，被告確有選擇法律代表的權利，亦可隨時改變主意；又稱不能說傳譯員的水平低下，指出現時很多高等法院的英文審訊亦是透過傳譯員為陪審團翻譯，因此不接納控方提出的理據，但同意案件須由雙語法官審理。

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