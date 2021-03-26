西廚學徒認參與非法集結藏激光筆囚6月　官：現場攜激光筆是加刑因素 (18:30)

嚴官在判刑時又指出，被告當日被搜出激光筆、V煞面具等物品，明顯是有計劃去現場參與非法集結，認為他的悔意有限；又稱求情信顯示他有足夠的工作、社交、分析及表達能力，故患有讀寫障礙不構成任何減刑理由。

被告為西廚學徒方佐瑋（22歲），承認於2020年5月11日，在豉油街與通菜街交界參與非法集結，以及管有一個能發出激光光束的裝置。另參與受禁群組聚集及未能出示身分證明文件罪，早前獲控方同意撤控。

方佐瑋另涉於去年5月6日，在天水圍「和你唱」活動中「私了」一名六旬婦人，已承認一項襲擊致造成身體傷害罪，被判監禁8個月，現時正在服刑，本案的刑期將與該案刑期分期執行。

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