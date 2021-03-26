西廚學徒認參與非法集結藏激光筆囚6月　官：現場攜激光筆是加刑因素 (18:30)

患有讀寫障礙的22歲西廚學徒，涉於去年母親節，於旺角管有激光筆，並在人群中以「黑警」辱罵警員及舉中指，他早前承認參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，案件今（26日）於九龍城裁判法院判刑。主任裁判官嚴舜儀表示，被告很早便出現於集結現場，當警員聽到第一聲「黑警」，便見到被告大叫，其後有人仿效，更激發有人掟水樽，加上於非法集結現場攜有激光筆是加刑因素，最終就兩罪判被告監禁6個月。
嚴官在判刑時又指出，被告當日被搜出激光筆、V煞面具等物品，明顯是有計劃去現場參與非法集結，認為他的悔意有限；又稱求情信顯示他有足夠的工作、社交、分析及表達能力，故患有讀寫障礙不構成任何減刑理由。
被告為西廚學徒方佐瑋（22歲），承認於2020年5月11日，在豉油街與通菜街交界參與非法集結，以及管有一個能發出激光光束的裝置。另參與受禁群組聚集及未能出示身分證明文件罪，早前獲控方同意撤控。
方佐瑋另涉於去年5月6日，在天水圍「和你唱」活動中「私了」一名六旬婦人，已承認一項襲擊致造成身體傷害罪，被判監禁8個月，現時正在服刑，本案的刑期將與該案刑期分期執行。
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