7．1衝擊立法會14人被控暴動　10人擬不認罪官押後至2023年5月開審 (17:45)

14名被告分別為城大編委記者黃家豪、學生羅樂生、運輸工人何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐、「佔旺畫家」潘浩超、網媒記者馬啟聰、藝人王宗堯、地盤工人沈鏡樂、劉頴匡、吳智勇、范俊文、鄒家成及林錦均。

現正還押的劉頴匡及鄒家成出庭時向旁聽席揮手，兩人在等待開庭時不時互相交談，言談甚歡。散庭後，劉頴匡高叫「頂住呀，唔好放棄香港！」，旁聽席有人回應「我愛你呀手足！」。

4名被告包括劉頴匡、范俊文、鄒家成及林錦均因正申請法援，未有答辯意向，4人將於6月24日再訊。擬不認罪的10名被告，則訂於2023年4月28日作審前覆核，一個月後正式開審。劉頴匡及鄒家成原本在該案獲准保釋，劉頴匡今申請撤銷擔保；而鄒家成希望維持該案的擔保，庭上透露他將會向高院申請保釋。除劉頴匡、鄒家成、潘浩超及畢慧芬須繼續還押，其餘被告准以原有條件保釋。

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