新冠肺炎｜增11確診包括一源頭不明　日籍空姐曾往健身　北角GO24 Fitness須關門14天 (16:58)

日籍女患者病發前3日接種復必泰

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會表示，一宗源頭不明的本地個案（個案11434）患者為38歲日本籍女子，為空中服務員，自去年12月沒上班，沒有其他兼職。有關個案詳情如下：

．居於銅鑼灣禮頓道62-64號禮賢大廈，該單位有9至10個劏房，暫找到6名住客須檢疫，洗手間非共用；有關大廈須強檢

．3月15日於中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，3日後發病。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，由於患者接種疫苗後不久便發病，疫苗仍未能產生抗體，估計患者打針前或接種後不久感染病毒

．3月18日輕微喉嚨痛，兩天後失去味覺，3月22日到機場診所求醫，3月24日檢測樣本呈陽性

．潛伏期及傳染期、即3月11、12、17、18、19、23日曾到北角和富中心GO24 Fitness健身中心上Pilates、瑜伽班及健身，其間有戴口罩，當局建議該健身中心關閉14天，安心出行流動應用程式會向3月11日及之後曾到該健身中心的人發放通知，當局亦會發SMS予沒有使用「安心出行」的曾到訪者，今早已發放予500多名，現有20人及4名導師曾與患者上堂，會被列密切接觸者送檢，導師沒有去其他健身室，其他員工須檢測。患者沒到過URSUS Fitness

．3月6日去過Shake Shack（未知地址）；3月7日到過DoubleShot Coffee；3月15日及3月24日到過上環Pacific Coffee

歐家榮表示，GO24有爆發風險，因該患者在潛伏期及傳染期多次到健身中心，上課時4至5人一班，各人使用自己器具及相距1.5米，上堂時間約1個多至2小時，時間較長，做運動時呼吸及換氣量較大，故有爆發風險；已透過該健身中心的負責人發放電郵通知顧客，建議3月11日及之後曾到訪的人檢測。

歐家榮稱，近日源頭不明個案一直下降，但不能掉以輕心，而今日源頭不明個案證明社區仍有隱形患者，籲市民繼續保持警覺。

2宗與本地個案有流行病學關連：

．個案11435：URSUS Fitness顧客的家人，早前已入檢疫中心，其第12日檢測樣本呈陽性，沒病徵。URSUS Fitness群組現累計155人，包括94名顧客、8名員工及13名密切接觸者

．個案11430：為早前確診者的家人，由檢疫中心送院，其第12日檢測樣本呈陽性，居於大窩口邨富秀樓，由於患者過去14天在該廈居住，該廈須強制檢測

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