義務急救員認無牌管有對講機　官稱急救時用屬特別情況　判罰5000元 (16:44)

前年11月18日，正值理大衝突期間，身穿反光背心的21歲義務急救員，涉於油麻地拾起一粒海綿子彈及無牌管有對講機被捕，他今日（26日）於九龍城裁判法院承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，主任裁判官嚴舜儀判刑時指出，被告當時在現場提供急救服務，現已考獲相關資格，相信該對講機是於進行急救工作時使用，稱是「在特別情況下」，判被告罰款5000元。
控方今亦同意就另一項無牌管有彈藥罪撤控，並以簽保守行為方式處理，嚴官遂下令被告自簽2000元守行為2年。
辯方求情稱，被告李浚樂（21歲）當日於現場進行義務急救工作，涉案對講機亦是工作時使用，並稱他當時正修讀相關課程，去年已考獲資格，望法庭考慮被告在最早階段認罪而輕判。
控辯雙方同意案情指稱，當日早上油尖旺區發生與反修例示威有關的大規模暴動，警方到場驅散，其間拘捕被告的警員見身穿反光背心、戴頭盔的被告出現人群中，遂上前截停及拘捕，在他身上搜出對講機、繃帶、冷敷貼等急救用品。他被帶返警署後，被警員從袋中搜出一粒40mm海綿子彈。
被告在警誡下稱，當日被截停前正照顧受傷的示威者，又稱是出於好奇將海綿子彈放進袋，否認有意圖使用。
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