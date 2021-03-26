義務急救員認無牌管有對講機　官稱急救時用屬特別情況　判罰5000元 (16:44)

控方今亦同意就另一項無牌管有彈藥罪撤控，並以簽保守行為方式處理，嚴官遂下令被告自簽2000元守行為2年。

辯方求情稱，被告李浚樂（21歲）當日於現場進行義務急救工作，涉案對講機亦是工作時使用，並稱他當時正修讀相關課程，去年已考獲資格，望法庭考慮被告在最早階段認罪而輕判。

控辯雙方同意案情指稱，當日早上油尖旺區發生與反修例示威有關的大規模暴動，警方到場驅散，其間拘捕被告的警員見身穿反光背心、戴頭盔的被告出現人群中，遂上前截停及拘捕，在他身上搜出對講機、繃帶、冷敷貼等急救用品。他被帶返警署後，被警員從袋中搜出一粒40mm海綿子彈。

被告在警誡下稱，當日被截停前正照顧受傷的示威者，又稱是出於好奇將海綿子彈放進袋，否認有意圖使用。

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