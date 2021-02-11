5歲女疑受虐亡｜繼母微信談及女童右膝潰瘍　友人問需否求醫　繼母：傷口𠵱家嘢，我由細玩到大，無事嘅 (16:00)

○ 繼母向丈夫投訴女童Z有駁嘴習慣：

丈夫：掌嘴！

繼母：佢（Z）個嘴流晒血咁，費事再打，打腳板底

○ 繼母透露男童X想離家出走：

繼母：放心啦，我會盡力教好佢哋、養大佢哋，首先係阿哥（X）唔可以再話走。我好記仇㗎，佢再話我唔睬佢！我同佢哋傾完計，阿哥講到喊

○ 繼母談及女童Z右膝潰瘍：

繼母：佢（Z）一個星期之後應該行到，真正好返晒，一個月唔知得唔得

友人：其實使唔使睇醫生？

繼母：唔使，表面嘢，我仲搞得掂！等佢慢慢好，就算睇醫生只係一樣，傷口𠵱家嘢，我由細玩到大，無事嘅

○ 繼母向友人提及責打Z：

繼母：我打到佢X街，除咗個頭！

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