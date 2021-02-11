5歲女疑受虐亡｜繼母認曾不准兩童出門免外界發現傷勢　曾稱「同佢哋出街影衰哂」 (15:42)

事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。控方引述微信對話指出，生父建議繼母向Z「掌嘴」，繼母反映Z的嘴部淌血。繼母坦言當時不應該責打Z，「但佢係嘴唇乾燥裂開，唔係我打到流血」。繼母又稱，其丈夫責打孩子時，她通常不會參與，但曾以表情示意，阻止丈夫繼續打X，「男人打始終大力啲，我會叫D1（首被告）唔好咁」。

X及繼母親生女Y早前供稱，繼母涉以拖鞋打Z的嘴巴，令拖鞋沾有血迹。在控方盤問下，繼母承認曾用拖鞋向Z掌嘴，但強調Z自行搣走唇部皮膚，才令拖鞋染血。至於X形容繼母將Z「打到跌低」，繼母聲稱是Z走路跌跌碰碰。

庭上披露，中三學歷的繼母曾在信息以「條臭x」形容Z。控方指稱繼母以下流用語稱呼兩兄妹，繼母說：「我有咁講過，但我讀得書少，身邊朋友都係粗口爛舌，𠵱個係我哋表達方式。」 惟繼母承認，她不會以粗俗字眼形容其親生女Y，因為Y性格乖巧。

控方亦質疑繼母對兩兄妹懷有恨意，繼母自稱疼愛兩兄妹，「我連新年新衫新褲都準備好，連阿妹2018年9月返小學啲嘢，我都準備好晒」，不過兩兄妹曾向她表達搬家的意願，X揚言要回到嫲嫲舊居，Z表示要到快餐店過夜。聆訊下周一（29日）續。

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