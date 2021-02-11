旅發局推「賞你住」活動　市民憑800元消費收據可獲500元酒店住宿折扣【附換領詳情】 (15:14)

參與「賞你住」活動的酒店約有140間，市民可憑最多兩張在3月26日至5月31日期間共800元或以上的機印收據，享用一次住宿折扣優惠，同一酒店訂單只可使用一次折扣優惠。市民可由4月9日上午10時起，憑有關消費收據，直接向參與酒店預訂。參與酒店的所有500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，均適用「賞你住」500元折扣優惠。

旅發局總幹事程鼎一稱，受第四波疫情影響，本港去年12月及今年1月零售銷貨值均下跌逾13%，而去年第四季餐飲收益更大跌25%。隨着本港疫情近日轉趨穩定，旅發局希望能透過推出「旅遊．就在香港」新一輪活動，刺激本地零售及餐飲消費。

換領旅發局「賞你住」酒店住宿折扣優惠︰

步驟1︰2021年3月26日至5月31日消費並儲起收據

．於本地零售及餐飲商戶實體店消費滿800港元（以最多兩張收據計），儲起機印收據正本

步驟2︰2021年4月9日上午10時起預訂酒店住宿

．直接聯絡參與酒店，提交收據副本預訂

．酒店收到預訂資料及核實消費收據後，將於48小時內確認預訂

步驟3︰2021年4月9日至5月31日或之前登記入住

．登記入住酒店，必需提交機印收據正本，500港元折扣將於酒店賬單中扣除

「賞你住」活動網站

參與酒店名單