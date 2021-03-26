患讀寫障礙男非法集結罪成　官不信納被告稱警誘使招認示威 (13:28)

被告呂葆華（33歲）被控於前年12月1日在旺角彌敦道及亞皆老街交界，與其他不知名的人參與非法集結；以及在新填地街管有能夠發出雷射光束的裝置。

黃官裁決表示，被告拘留期間有很多機會找律師，例如警方搜屋時向家人提出；其招認內容提及不少案件細節，看來並非是假招認，信納警員沒威逼利誘被告。黃官指出，示威者當晚在旺角堵路、向警員投擲汽油彈及雜物等，根據被告招認，他響應網上號召參與8．31事件的紀念活動，當日戴上手套及口罩，為了幫忙堵路及抵擋催淚煙，被告明顯參與了在場的非法集結。

至於涉案激光筆，被告招認說是用來射警車而非警員，黃官認為，作供警員沒提及當時有人向警方照射，由於未能證明被告有傷人意圖，裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪名不成立。