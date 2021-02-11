社民連曾健成陳寶瑩認違限聚令罰款4500元　官：明白被告想及時示威亦須考慮防疫 (12:58)

被告曾健成（65歲）和陳寶瑩（65歲），承認於2020年9月6日下午2時許，在油麻地彌敦道380號逸東酒店附近參與受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》599G章。

陳寶瑩在庭外表示，是次認罪「幾無奈」，因早前另一宗工黨及社民連去年勞動節在金鐘遊行的案件，經審訊後被裁判官裁定各人違反限聚令，而裁決提及即使各人有相隔1.5米，亦要考慮他們有「共同目的」，故認為本案暫時沒抗辯空間。但她強調，限聚令條文內從沒提及「共同目的」，因此上述勞動節遊行一案已申請上訴，希望上訴庭能給予公正裁決，否則「疫情下便不可能有示威」。

案情指稱，當日下午2時許，兩名警員看到5男1女在行人路上聚集，當中包括兩名被告，當時各人並排緊靠，手持一幅寫上「押後選舉，與民為敵；政治篩選，誅除異己」的橫額，並高呼「以言入罪可恥」，陳寶瑩另舉起「五大訴求，缺一不可」的紙牌。兩分鐘後，警員發警告並票控他們，各人隨即停止示威收拾物品，並於數分鐘後離開。

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