范鴻齡倡醫管局主席、行政總裁、聯網總監須宣誓 (20:40)

國務院港澳辦主任夏寶龍早前稱「愛國者治港」是一國兩制方針的核心要義，范鴻齡表示，宣誓是否涵蓋醫管局要由政府決定，他認為涉及重要的公營機構，「凡是有決策權的人，必須由愛國者出任，需要宣誓」，例如他本人、高拔陞及董事局成員。被問到聯網總監需否宣誓，他說聯網總監是「好緊要」的位置，屬管理層，故應納入宣誓範圍。

范鴻齡續稱，醫管局並非港府的政治架構，估計不需要全體逾8萬名員工宣誓，例如前線醫護對病人作出醫療決定、病房助理負責清潔等工作，料該批員工不需要宣誓。他強調其言論只屬個人意見，未獲醫管局授權發表，最終要由政府決定，若政府問醫管局意見，屆時獲得醫管局大會授權後，會將其意見告知政府。

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