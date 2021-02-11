5歲女疑受虐亡｜繼母微信稱女童滿身藤條痕「驚打死佢」　生父：打鑊甘，返嚟我再打 (19:35)

○2017年8月，生父指示繼母繼續責打女童Z：

繼母：再打，我驚佢成個星期返唔到學

生父：狠打，打！打到佢驚，唔好理佢

○2017年12月，繼母與生父談及收到Z的生日卡：

繼母：好靚，係阿妹整㗎，佢同老師講媽咪生日，老師教佢整。字係老師字，蛋糕同公仔係佢自己畫

生父：唔怪得啲字唔似佢自己寫

繼母：佢有心，已經好好啦，我好開心

○2017年12月，繼母反映Z滿身傷痕：

繼母：佢（Z）成身藤條痕，綁佢喺廳瞓、綁住喺鐵閘。佢背脊瘀晒、屁股上面腫腫哋，兩隻手有打啲瘀血喺到，衫褲好細細一撻血。我再打，我驚打死佢

生父：打鑊甘，返嚟我再打

○2017年12月，繼母反映Z手掌傷勢：

生父：打完手，再綁手，打腳

繼母：佢隻手仲點打？再打就爛啦！

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