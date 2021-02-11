5歲女疑受虐亡｜繼母認罰女童捱餓3日：我做得唔啱，但我覺得佢對抗緊我 (19:28)

案中事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。控方首先要求繼母解釋以藤條責打兩兄妹的原因，繼母重申只想教好小孩，但兩兄妹對她不瞅不睬，「我唔知有咩方法同佢哋溝通」，她感到憤怒，遂用手打兩兄妹的掌心，以及用藤條打他們。控方亦引述生父與繼母2017年8月的微信對話指出，兩兄妹搬入新居後連續4日被責打，繼母形容為「打得好甘」，繼母在庭上承認此事。

有關微信信息顯示，Z捱餓期間被父母綑綁身體，繼母解釋Z曾在家偷食物，又經常抓傷結焦的傷口，綑綁懲罰是想教孩子做好本份。控方聽畢質疑，繼母沒有向Z提供食物，反而責怪Z偷食物，繼母聲稱晚上「有畀落台階大家，會攞杯牛奶同佢傾」，亦曾為罰捱餓的兩兄妹提供蛋糕。

控方表示，繼母要年僅5歲的小女孩捱餓，是否造成一定的身體傷害。惟繼母強調Z和X要捱餓，只因為他們拒絕進食，又表示兩兄妹曾表明「你煮過嘅嘢我唔會食、你煲過嘅水我唔會飲、你洗過嘅衫我唔會著」，他們不肯進食的話，「我都無辦法」。

控方讀出多則信息，顯示生父與繼母討論Z的傷勢，例如「成身藤條痕」和衫褲染血，生父卻回應「返嚟我再打」，繼母承認有相關對話。控方指出，繼母在對話中以「臭x」稱呼Z。聆訊明（26日）續。

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