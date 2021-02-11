沙田污水廠遷岩洞料2029年完工　2031年騰出現址28公頃土地 (18:30)

被問到沙田污水處理廠現址騰出的土地會作什麼用途，彭雅妮表示「過早規劃未必適合當時情況」，政府會在工程接近完成時再規劃，以配合屆時需要。沙田污水處理廠現址佔地28公頃，由於新廠採用更先進和更密集的污水處理技術，預計落成後主體岩洞建築群僅佔地約14公頃，日後污水處理量會維持在每日約34萬立方米。整項工程造價介乎400至500億元。

彭雅妮表示，為配合岩洞爆破工程，工程團隊用約20萬元自行研發一部機械車「岩洞探哥」，可以於爆破工序完成後，率先進入隧道，監測隧道內空氣質素及掃描地形，結果會實時傳送至工程人員，以協助判斷隧道內狀況是否適合工程人員入內工作。

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