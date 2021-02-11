海洋公園月底公開招聘水上樂園人手　劉鳴煒：薪金較市場同類工種「有競爭力」 (18:00)

立法會經濟發展事務委員會早前通過涉款逾67.8億元的海洋公園未來發展方案，海洋公園董事局主席劉鳴煒稱現能開始招聘水上樂園人手，將優先從公園內部招聘，本月底會公開招聘，共將聘用超過400人。劉鳴煒表示，水上樂園能否在8、9月開幕視乎入伙紙申請進度、公眾泳池何時重開，以及新型冠狀病毒疫情進展因素影響。他又稱目前正研究票價，「會令市民大眾覺得抵玩」。
新招聘逾400個職位中，超過100人為全職水上設施營運專員，其餘工種包括零售、飲食、急救、保安、訪客服務等，職級涵蓋初級員工至監督和經理等。劉鳴煒表示，水上樂園一半開支將用於員工薪酬，他強調員工薪金將會比市場上同類型工種「有競爭力」、「吸引力」，有良好晉升階梯，但未有透露薪酬範圍。海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（Bryan Fish）表示，職位空缺並非專為游泳健將而設，只要體能良好，即使泳術並非精湛都可申請。
余柏逸續指出，水上樂園會按照獲聘者的資歷與體格提供培訓，例如水上設施營運專員會被安排接受國際水上安全機構Ellis & Associates的營運訓練課程，如獲聘者無拯溺牌，公園亦會安排提供相關訓練。
另外，劉鳴煒透露在1月後收到不少有關外判經營園區的查詢，目前正與超過10個合作伙伴聯絡，目前未有轉型的時間表。
海洋公園水上樂園招聘詳情可於http://careers.oceanpark.com.hk/tc/查詢。
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