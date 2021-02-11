5歲女疑受虐亡｜繼母自辯「真係攞個心出嚟惜佢哋」　稱女童死前一個月感內疚已沒責打 (14:57)

案中事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。繼母在庭上憶述Z逝世當日，她坐在地上擁抱Z入睡。Z原本面露微笑，突然說「媽咪，我好驚啊！」，之後毫無反應地躺下。

根據生父與繼母的微信對話，繼母案發時三度談到要殺掉Z或X，例如「我真係好想殺咗佢哋」。繼母在庭上強調，她從來無意殺死兩兄妹，「我只係好嬲，想表達當刻嘅情緒、感受」，所說的全是悔氣話，旨在發泄壓力。

此外，繼母亦在對話中表明不想與Z獨處，「一淨返我哋兩個，我就覺得好想死」。繼母解釋，她每次面對Z都承受不少壓力，因為Z對她不瞅不睬，「我畀佢食一日三餐，畀埋甜品、宵夜佢食，佢都會偷嘢食，我真係唔知點教好佢」。

辯方向繼母提問時，多次提及Z與X與父母相處的點滴，例如繼母會為X慶祝生日，Z亦親自設計生日卡予繼母。根據微信對話，繼母收到Z的生日卡後，向其丈夫表示「佢有心已經好啦，我好開心」。繼母在庭上談及此事，一度哽咽。

另根據繼母與其友人的對話內容，繼母揚言Z大便失禁是「特登唔出聲，走去屙」。繼母解釋，Z死前3至4個月前已有大小便失禁的問題，「我問佢點解，佢話特登屙、特登瀨，目的係想激嬲我！」繼母稱覺得Z有心作對，要與她對抗。聆訊午續。

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