兩男機場「和你飛」非法集結罪成　還押3月31日判刑　官：被告「非常厭惡警察」 (14:45)

兩名被告為廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲），被控於2019年8月13日在機場一號客運大樓第八層離境大堂外暢航道，參與非法集結。兩名被告得悉結果後，均顯得平靜，旁聽市民默默看着兩人步入囚室。辯方求情時表示，高穎康沒被控暴動屬「好彩」，現有「遲來的悔意」；而麥幸雄則在事件中受傷。

法官郭啟安在裁決書中指出，當晚約11時，有示威者阻擋準備護送救護車離開的警車，將大量行李手推車放在警車下，令尾隨的救護車及其他警車受阻，同時有人向警車扔雜物及水樽、拍打車身、用激光筆照射等，歷時約10分鐘。

郭官對比案發片段、截圖及兩名被告被捕後拍攝的照片等證物，確認高穎康曾在場拍打警車、搬鐵馬到馬路阻塞警車、高舉標語叫囂等；麥幸雄則有向警車投擲水樽、指罵警方車隊、在警員驅散時示意其他示威者撤退等。

郭官認為，綜合兩名被告及其他示威者的行為，可見他們是「非常厭惡警察」、「一心旨在現場製造混亂、阻塞交通，不讓警車甚至救護車離開機場」，並透過拍打警車、謾罵警方等行為以宣泄不滿警方的情緒、挑釁警方，令當時在場的暴力情況「一觸即發」。

郭官指出，兩名被告的行為「肯定是擾亂秩序」，亦會激使其他示威者進一步破壞社會安寧，由於有充分證據證明集結者對警方有暴力行為，即使沒直接證據指出集結的人有意圖達至任何非法目的，亦足以證明該次集結是非法，故裁定兩人罪成。

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