考評局：今年試行以手機短訊向DSE考生發放成績 (13:45)

早前有中學考試學生確診新冠病毒，令同一試場師生需檢疫。考評局公開考試總監麥勁生稱，DSE試場有多項防疫安排，包括要求考生使用不同洗手間，萬一有考生確診，可減低對其他考生的影響，惟現時答不到當有人確診時，試場哪些人需送檢疫，稱視乎衛生防護中心指引。

因應去年歷史科試題風波，考評局將落實多項改善擬題機制措施，包括由一名教育局課程人員任審題委員會「當然審題員」。本月初上任考評局秘書長的魏向東說，審題委員會由最少5人組成，當中僅一名教育局代表，故局方當然委員人數比例佔委員會五分之一，甚或更少。他又稱局方當然委員需為該科的專家，認為安排無損擬題工作獨立性。

早前港澳辦主任夏寶龍稱，要確保重要的法定機構負責人由真正愛國者擔任。被問到是否愛國者，有內地背景的魏向東說自己居港逾26年，熱愛香港及國家。魏向東稱不知如何定義「愛國者」，他視自己為一名市民，冀為這個地方做到最好。

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