女咖啡師縱火暴動罪成還押候判　官稱反覆觀看片段從特徵認出被告 (11:16)

被告蕭樂婷（26歲）被控於2019年9月22日，在旺角太子道西（西行）及彌敦道交界兩度縱火和參與暴動。她另被控在旺角荔枝角道管有一支激光筆。家屬聞判後落淚，有旁聽者在散庭後向被告高呼「撐住呀」。

姚官裁決指出，當晚示威者兩度在旺角警署外縱火及燃燒雜物，後來警員在附近截停車輛，發現被告及在其背囊搜出頭盔、防毒面具及激光筆等。控方指出，公開媒體均拍攝到被告有份參與縱火及暴動，雖然被告當時蒙面，但從其金色「馬尾」特徵、眼鏡、身形、外套、勞工手套及頸後類似紋身圖案等，均可辨認出被告。

姚官續稱接納辨認出被告的警員證供，他反覆觀看片段後，亦認為上述特徵是非常有力的證據，肯定片中參與縱火及暴動的人就是被告。至於管有激光筆，姚官認為環境證供未能指向被告必然有傷人的意圖，裁定該罪罪名不成立。

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