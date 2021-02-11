粵港澳大灣區警察協會在港註冊　港警：不會改變執法部門工作範疇運作模式 (23:41)

警方表示，隨着大灣區的發展，警隊樂見內地首個區域性的警察組織成立；所有符合資格之警務人員均可加入協會，獲審批後將成為個人會員，每名會員年費為人民幣100元。計劃活動包括警務交流、參觀、論壇等。至於輔警方面，暫時未有資料。

翻查香港警務處社團註冊紀錄，協會已列載社團名單內，註冊地址為灣仔警察總部警政大樓40樓。

根據廣東社會組織信息網，「粵港澳大灣區警察協會」於今年2月6日成立，為「一般性社團」，活動地域在廣東省，地址為珠海市香洲區吉大路4號，業務範圍包括「開展粵港澳大灣區警隊業務培訓、交流學習、理論研究、文體交流、維護權益、協作服務」。協會的法定代表人顯示「暫無數據」；官方網站一欄亦懸空。

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