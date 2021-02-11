新冠疫苗｜周二15人接種疫苗後送院5人留醫　33歲男打復必泰後半身癲癇失知覺 (23:20)

5宗留醫個案：

．37歲女子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，感到暈眩、惡心、四肢麻痺及出現過度換氣。她於昨早10時34分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

．33歲男子在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，失去知覺及左半身癲癇發作。他於昨午6時33分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

．31歲男子在大埔墟體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，因跌倒落地而導致嘴唇撕裂受傷。他於昨午5時06分被送往大埔那打素醫院，情況穩定。隨後被轉送到威爾斯親王醫院，經治療後，留院觀察。

．71歲女子在南葵涌賽馬會普通科門診診所接種科興疫苗後，出現高血壓。她於昨午3時48分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

．49歲女子在林士德體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到頭痛、右手及臉部感覺異常。她於昨午8時19分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

其餘送院個案

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