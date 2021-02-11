調查：近八成港人關注疫情資訊致抗疫疲勞　主婦日洗廁所洗手8小時需轉介精神科 (22:25)

香港紅十字會心理支援服務附屬研究員鄧翠瑩指出，是次調查根據世衛及其他國外相關研究，制定17個有關抗疫疲勞的構成元素問題，當中發現79.2%人同意留意疫情資訊或關注程度讓他們感抗疫疲勞；70%受訪者同意自覺如果染疫會帶來嚴重後果；71%同意疫情對其帶來風險；63%同意疫情期間曾經有艱苦經驗。

張依勵舉例，紅十字會心理支援服務「Shall We Talk」去年7至8月曾接獲求助，一名中年婦女每日用8至9小時洗手及洗廁所，出現強迫症症狀，甚至因過度要求家人配合而影響彼此關係，紅十字會需要轉介個案至精神科醫生。另有個案過度接收疫情資訊，強迫自己只要見到任何有關疫情的推播通知，便要放下手上所有事情去查看。張依勵指出，雖然接收疫情資訊對抗疫有助，但此個案已經超過臨界點，造成反效果。

研究同時發現，當受訪者較掌握關於病毒的健康知識、較感到朋友或家人的支持、或較能獲取抗疫資源，便會較願意做防疫措施，例如跟隨政府抗疫措施或接受病毒測試等。

香港紅十字會行政總裁蘇婉嫻呼籲，如市民需情緒支援，可使用心理支援服務「Shall We Talk」（致電或傳短訊至51645040，Telegram @hkrcshallwetalk）。

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