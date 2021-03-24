30歲地盤工認非禮盜竊還押候判 (21:25)

被告張偉雄（30歲）報稱地盤工人，承認前年9月至去年2月先後在香港中文大學、港鐵大學站、上水站、旺角站及恆安站，非禮7名年齡介乎16歲至28歲的女子，其中兩人為中大學生；另偷竊其中3名事主的財物，包括銀包、信用卡、一張面額12萬元的支票等。被告另否認各一項非禮罪及盜竊罪，獲法庭留檔不予起訴。

案情指出，被告向7名女事主假稱幫她們撥去身上的蟲或蟑螂時，趁機向女事主掃背、摸乳房，或伸手進衣內解開胸圍扣等，並在其中3次偷取財物，警方後來透過閉路電視片段發現及拘捕被告。

被告在警誡下承認犯案，稱「一時咸濕，控制唔到自己」，並說自己犯案時會先問對方有否紙巾，以增加拍蟲的真實感，以及傾向從背部下手，令事主看不到其動作。被告又透露，腦海一直有非禮念頭，自己犯案後會有成就感，因有些事主會在不知被非禮下向他道謝。

其他報道：5歲女疑受虐亡｜繼母自辯認要負最大責任：佢點錯都好只係小朋友，我係大人

其他報道：「金儷星」負責人違口罩令處所限聚令罰款2萬 歌舞群組92確診者曾到訪3死

其他報道：蔡玉玲涉查冊虛假陳述表證成立 准保釋4月22日裁決【短片】