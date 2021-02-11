5歲女疑受虐亡｜繼母自辯認要負最大責任：佢點錯都好只係小朋友，我係大人 (19:25)

繼母供稱當初透過微信「附近的人」的功能結識丈夫（首被告），知悉對方的頭像是親吻小女孩的照片。兩人相識後，繼母認為丈夫疼愛小朋友，且性格不錯，決定結婚。繼母說，為了讓家中3個小孩「有真正屬於自己的家，開開心心地成長」，故案發時搬入其母親（第三被告）的寓所。不過，繼母稱搬家後面對的壓力沉重，亦發現X和Z兩兄妹難以管教。

繼母承認兩兄妹的傷勢，均由她與丈夫責打造成，工具包括藤條和拖鞋，但強調體罰是為了教好小孩。被問到為何只責打兩兄妹，甚少責罰自己的親生女兒Y，繼母形容Y「好乖好生性」，不用父母操心。

庭上透露，女童Z的右膝及左肩有大片傷口潰瘍。繼母承認為Z洗澡時，發現Z的褲子有一片啡色，察看之下，便發現Z的身上有一塊表皮浮起，傷口「啡啡地色，又有臭味，有啲嘢滲出嚟」，令Z該處「啲肉愈來愈損」。對於Z身上不少藤條造成的傷痕，繼母自稱從2017年12月後沒有責打Z，傷痕全由丈夫打Z所致。

關於Z死前一日，被生父拋高玩「飛高高」遊戲，繼母承認曾叫丈夫將繼女的頭部撞上天花，但稱「諗住同小朋友講笑咁講」。繼母又稱，雖然其親生女Y憶述當時發出天花板的碰撞聲，但Y平時「鍾意認叻」，說法屬誇大。繼母明（25日）續自辯。

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