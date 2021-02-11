新冠疫苗｜多兩人接種科興疫苗後死亡　專家稱其中一宗初步與接種疫苗無關 (19:58)

專家委員會共同召集人李卓廣表示，80歲女子患高血壓及糖尿病，3月19日在家中被家人發現不省人事，救護車抵達時已無生命迹象，送瑪麗醫院後證實不治。她於死前17日（即3月2日）接種科興疫苗，病歷及初步解剖報告顯示，死者有冠心病、心臟衰竭及心律不正，專家委員會認為其死亡與接種疫苗無直接關係。

至於60歲男子的死亡個案今日由醫管局呈報予專家委員會，男子患高血壓、高血脂及頸動脈疾病，昨（23日）感不適，今早被發現在家中昏迷，送仁濟醫院急症室後證實死亡。現有資料顯示，男子死前13日（即3月11日）接種科興疫苗，專家委員會需要進一步資料才可進行因果分析。

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