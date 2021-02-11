盧吉道古宅大閘外被加建近1米高白磚牆　地政勒令「佔用人」3月底前拆去 (18:13)

獲評為一級歷史建築的山頂盧吉道27號，該業主早前向地政署申請租用大閘外的政府土地，但大閘外屬政府土地的石牆，已被加建了近1米高的白磚牆，阻擋公眾在該處觀賞維港景色。地政總署向本報證實，有人於未批租政府土地的石牆上加建白色磚牆，已勒令佔用人於今年3月31日前停止佔用政府土地，換言之須拆去白色磚牆。
盧吉道27號業主申請租用的小路是人力車徑（Riskshaw Path），小徑旁設有矮身石牆。現場所見，白磚牆沿大閘旁的石牆延伸約7米長，高約1米，牆外設有帶刺的鐵絲網，想觀賞維港景色，需在白磚間的空隙向外望；大閘旁矮牆上有鐵枝圍欄，其中一部分亦加設了白色鐵板。
本報向大宅保安查詢，他聲稱白磚牆是近期興建，事前已獲有關部門批准，但不便透露確實時間。他解釋，加建白磚牆是保安理由，不時有人爬上石牆拍攝大宅，理應問題不大，但「長鏡、短鏡、無人機都有」，對屋主造成一定滋擾。
地政總署回覆表示，港島西及南區地政處地政處周二（23日）到連接盧吉道27號外的通道視察，發現有人於未批租政府土地的石牆上加建白色磚牆，遂根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》在上述白色磚牆張貼通知，飭令佔用人於今年3月31日之前停止佔用政府土地，否則地政處會採取進一步土地管制行動。