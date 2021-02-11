新冠肺炎｜增10確診包括一源頭不明　送貨工上門為10戶裝家俬10多人須檢疫 (16:37)

感染源頭不明個案︰

55歲男送貨工曾於3月13日至22日期間送貨予約20戶，並於3月16日至20日期間為其中約10戶組裝家俬，逗留時間較長，當時有接觸送貨工的相關者須檢疫，約涉10多人。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，染疫送貨工居於黃埔花園3期翠楊苑，該大廈須強制檢測。其公司位於葵涌和豐工業中心，他與家人及另一職員負責送貨。他3月17日開始感肌肉痛，但不嚴重，家人3月22日為他交樣本作病毒檢測。送貨工3月23日最近一次上班，一同工作的人須檢疫。

輸入個案︰

6宗輸入個案當中，5人由印度乘印度航空AI1310航班於3月22日抵港，其中3人帶有變種病毒。由於同一航班有5人確診，印度航空由相關地點出發的航班會被禁止着陸香港14天。餘下一宗輸入個案，患者由巴基斯坦經迪拜，乘EK384航班抵港，檢疫期間確診。

另外，今日暫有少於10宗初步陽性個案，大部分屬輸入個案或由檢疫中心送院的URSUS Fitness群組染疫者；當中暫未有源頭不明個案。

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