澳門早於香港宣布暫停打復必泰疫苗　聶德權：港有兩批次需時了解 (17:00)

復必泰疫苗因包裝瑕疵問題，澳門及香港今早（24日）先後宣布暫停接種。澳門政府於早上8時41分發稿，港府則於早上10時發稿，本港有市民今早到達疫苗中心後始知暫停接種。公務員事務局長聶德權下午在記者會上表示，本港已引入兩批復必泰疫苗，包括有包裝問題的210102批次，以及未開始使用的210104批次，因此需時了解情況，已盡快向公眾通報。
聶德權稱，港府今早收到復星醫藥書面通知，表示210102批次有包裝瑕疵，不涉及安全風險，惟為謹慎起見要暫停接種。他稱，本港有兩批復必泰疫苗，需時了解牽涉哪個批次及其使用情況等，「相比只得一個批次的情況會簡單一些」。據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心，當地引入的復必泰疫苗全屬210102批次。
聶德權承認今早一度與接種中心方面出現溝通問題，令部分市民接種到復必泰疫苗；截至下午1時，接種中心使用了1080劑復必泰疫苗。
新冠疫苗 相關報道：
港暫停打復必泰疫苗 陳漢儀：第二針不建議打另一款 可於第19天至42天注射
相關字詞﹕新冠疫苗香港 新冠疫苗 新冠肺炎 新冠疫苗注射 新冠疫苗申請 新冠疫苗接種 新冠疫苗接種時間 新冠疫苗接種地點 新冠疫苗接種預約 編輯推介