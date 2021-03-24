澳門早於香港宣布暫停打復必泰疫苗　聶德權：港有兩批次需時了解 (17:00)

聶德權稱，港府今早收到復星醫藥書面通知，表示210102批次有包裝瑕疵，不涉及安全風險，惟為謹慎起見要暫停接種。他稱，本港有兩批復必泰疫苗，需時了解牽涉哪個批次及其使用情況等，「相比只得一個批次的情況會簡單一些」。據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心，當地引入的復必泰疫苗全屬210102批次。

聶德權承認今早一度與接種中心方面出現溝通問題，令部分市民接種到復必泰疫苗；截至下午1時，接種中心使用了1080劑復必泰疫苗。

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