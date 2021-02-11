蔡玉玲涉查冊虛假陳述　辯方：涉案車在道路用作犯罪工具　必然屬交通事宜 (15:35)

辯方表示，查冊申請表上的資料使用用途，只包括「進行法律程序」、「買賣車輛」及「其他有關交通或運輸的事宜」3個選項，反問「如咁（新聞用途）都唔係其他選項咁係咩？」，又指出申請表上的陳述概括及籠統，認為蔡玉玲的陳述不可能是虛假。

控方：蔡玉玲採訪車主及報道 兩事與交通無關

不過控方陳辭時強調，車輛登記冊資料是敏感資料，涉及個人私隱，車主有合理理由相信，有關資料不會被用作與交通無關的用途，如給傳媒作出與交通無關報道之用。蔡玉玲當時不單是查找車主，她曾到登記地址表示想「採訪」車主，事後有「報道」內容，而「採訪」及「報道」均與交通運輸無關。

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