蔡玉玲涉查冊虛假陳述　辯方：涉案車在道路用作犯罪工具　必然屬交通事宜 (15:35)

香港電台編導蔡玉玲曾就7．21元朗襲擊事件製作《鏗鏘集》專題報道，涉兩度查冊時虛假陳述被捕，案件今（24日）於西九龍裁判法院審理。代表蔡玉玲的資深大律師陳政龍陳辭指出，蔡玉玲查冊的用途均與交通及運輸有關，從庭上播出《鏗鏘集：7．21誰主真相》全集片段所見，涉案車輛運輸武器給疑似施襲者，蔡玉玲查冊目的是找出涉案車輛，而該車輛明顯在道路上使用、並用作犯罪工具，因此用途必然屬交通事宜，被告所作的陳述屬實。
辯方表示，查冊申請表上的資料使用用途，只包括「進行法律程序」、「買賣車輛」及「其他有關交通或運輸的事宜」3個選項，反問「如咁（新聞用途）都唔係其他選項咁係咩？」，又指出申請表上的陳述概括及籠統，認為蔡玉玲的陳述不可能是虛假。
控方：蔡玉玲採訪車主及報道 兩事與交通無關
不過控方陳辭時強調，車輛登記冊資料是敏感資料，涉及個人私隱，車主有合理理由相信，有關資料不會被用作與交通無關的用途，如給傳媒作出與交通無關報道之用。蔡玉玲當時不單是查找車主，她曾到登記地址表示想「採訪」車主，事後有「報道」內容，而「採訪」及「報道」均與交通運輸無關。
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