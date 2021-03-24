5歲女疑受虐亡｜庭上披露生父繼母微信對話節錄 (16:01)

○2017年8月中，生父建議繼母責打女童Z：

生父：我認為你要認真打佢（Z）一鑊，等佢驚下你

繼母：我會打佢腳板底，老師睇唔到

生父：打到佢驚為止，唔好打幾下就得

繼母：我已經打得佢好甘，我再打，驚佢頂唔順

生父：唔好理，佢都唔驚

○2017年8月中，生父認同繼母體罰女童Z：

繼母：佢（Z）整濕晒個廁所，毛巾扭唔乾

繼母：搵膠紙黐住佢個嘴，今晚無飯食

生父：Good, ok（好的，可以）

繼母：我就嚟殺咗佢

生父：殺啦，佢係（喺）到試緊你底線

繼母：再打我驚佢成個星期唔洗返學

○2017年9月，繼母向生父問及Z的右臉紅腫：

繼母：佢塊面好瘀喎，你個（嗰）日打佢好重手？

生父：幾㗎

○2017年11月，繼母向生父提到體罰Z和其兄長X：

繼母：叫佢（Z）自己掌自己嘴，佢一停手，哥哥就掌佢嘴

生父：叫哥哥打佢隻手

生父：夜晚綁住佢隻手再罰企

5歲女疑受虐亡 相關報道：

父認將女兒「飛高高」但沒將頭撞天花板 稱繼女口供「有啲誇大咗」（3月23日）

父認施體罰令「硬頸」女兒聽話 稱妻罰斷糧手法更激烈 談女兒意識模糊落淚 （3月22日）

教師：兄長原活潑開朗 校方發現傷痕後變沉默會發脾氣（3月19日）

繼母與友人WhatsApp：我打到自己驚，佢唔驚我驚（3月18日）

精神科醫生：繼母案發時沒抑鬱 曾認不欲教師發現事主遭打傷故安排缺課（3月18日）