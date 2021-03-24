5歲女疑受虐亡｜庭上披露生父繼母微信對話節錄 (16:01)

5歲女童疑遭生父和繼母長期虐待致死，生父及繼母被控謀殺，案件今（24日）於高院續審【3月24日審訊：微信附和妻責打子女「打得好」 父：倘責怪妻壓力更大】。庭上披露生父與繼母的大量微信對話，節錄如下：
○2017年8月中，生父建議繼母責打女童Z：
生父：我認為你要認真打佢（Z）一鑊，等佢驚下你
繼母：我會打佢腳板底，老師睇唔到
生父：打到佢驚為止，唔好打幾下就得
繼母：我已經打得佢好甘，我再打，驚佢頂唔順
生父：唔好理，佢都唔驚
○2017年8月中，生父認同繼母體罰女童Z：
繼母：佢（Z）整濕晒個廁所，毛巾扭唔乾
繼母：搵膠紙黐住佢個嘴，今晚無飯食
生父：Good, ok（好的，可以）
繼母：我就嚟殺咗佢
生父：殺啦，佢係（喺）到試緊你底線
繼母：再打我驚佢成個星期唔洗返學
○2017年9月，繼母向生父問及Z的右臉紅腫：
繼母：佢塊面好瘀喎，你個（嗰）日打佢好重手？
生父：幾㗎
○2017年11月，繼母向生父提到體罰Z和其兄長X：
繼母：叫佢（Z）自己掌自己嘴，佢一停手，哥哥就掌佢嘴
生父：叫哥哥打佢隻手
生父：夜晚綁住佢隻手再罰企
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