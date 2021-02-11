教育局接269社會動亂相關專業失德投訴　取消兩教師註冊　52教師收譴責信或書面警告 (15:50)

近一年半3官校教師被拘捕或起訴 一停職兩調離原校

民建聯議員周浩鼎說，據其了解有學校待法庭將被捕教師定罪後，才令有關教員停職，問當局會否規定學校執行更嚴格的停職安排，「以免有關教師誤人子弟」。教育局長楊潤雄稱，過去5年有近20宗教師因被拘捕或起訴，遭學校停職個案；至於官校教師，過去一年半有3宗個案，其中一人遭停職，兩人被調離原本學校的工作，以便當局調查。

楊潤雄說，當學校有教員被捕，學校可視乎案件嚴重性、對學生的影響等，決定該教員需否停職。他又說，有辦學團體或將相關教師調離與學生接觸的工作，局方尊重安排。他稱每逢有教師涉犯罪被捕，教育局都會與涉事學校商討，了解校方有何行動、與局方想法有否大差異等。

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