5歲女疑受虐亡｜微信附和妻責打子女「打得好」　父：倘責怪妻壓力更大 (16:00)

信妻有自制能力

案中事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。控方讀出生父與繼母2017年中至年底的微信對話，顯示生父多次向妻子表示要體罰Z，例如「打到佢驚為止」、「叫佢跪喺門口」，甚至提議「唔好畀嘢佢食」。控方質疑生父沒有絲毫關心女兒身體受傷，生父稱當時要處理妻子的情緒，待下班回家後才跟進女兒的狀況；他相信妻子有自制能力，「我太太所謂『打得好甘』，其實係會就住」。在控方盤問下，生父否認聯同妻子虐待女兒，但承認曾施行體罰。

認曾罰女捱餓4至5天

控方讀出相關信息，生父談到Z激怒妻子的話，便要用冷水淋Z，惟生父否認是懲罰，所指的是以冷水替Z洗澡。此外，繼母曾向友人表示，她嚇過Z「係咪想爸爸返嚟打600下？」生父否認打過女兒600下，估計妻子只想「嚇下佢」。惟生父承認，曾罰女兒捱餓約4至5天，其間只准吃麵包或飲牛奶。

至於X的情况，控方要求生父解釋在信息表明「今晚返嚟殺咗佢」的意思。生父否認當晚體罰過X，反稱是X與妻子僵持多日，他便帶兒子到寓所樓下談心。控方又指出，繼母向友人談及，生父曾責打兒子逾295下。生父表示對事件沒有印象，「我無可能打咁多，太太話我『摩打手、極速打』，其實無可能」。

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