12港人案｜李宇軒被控勾結外國等3罪提堂　未有法律代表 (14:54)

控方由律政司高級檢控官張卓勤代表。被告李宇軒（30歲）暫未見有法律代表，但據了解，他還押時曾與律師見面。案件由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。

控方代表級檢控官張卓勤表示，由於被告的強制檢疫令在4月4日才完結，因此今天未能出庭應訊，而被告亦已與律師會面，現申請案件押後至3月31日再訊。蘇官批准申請，並基於下次提訊時被告仍未完成檢疫，下令被告毋須出席下次聆訊，被告還押懲教署看管。

根據控罪書，本案由負責警方國安處總督察李書權負責。控罪指稱，被告於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控罪另指稱，被告於2020年7月某日至2020年8月23日期間在香港，犯下可逮捕的罪行（即勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪）後，知悉或相信他就該罪行有罪，與陳梓華、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助被告離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控他。

被告亦被指於2020年8月10日，在沙田希爾頓中心B座一單位，無牌管有彈藥，即232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈，以及38枚使用過的橡膠子彈。據了解，控罪所指被告無牌管有彈藥的單位，為被告的住所。

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