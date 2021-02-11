721襲擊案｜「飛天南」否認指嚇推開群眾　作供常望代表律師被主控官提醒「請你作供時望住我」 (15:15)

吳偉南作供時重申，當日他從沒打算進入元朗站，只想待環境平靜後便回家送燉蛋給子女。片段拍到吳偉南向後倒地的一刻，他稱當時頭部很痛，「覺得好似有啲嘢飛埋嚟」，倒地後失去知覺。辯方呈上相片及傷勢報告，稱吳偉南面部有傷、胸口有疼痛，但法官閱畢報告後，發現辯方的解讀方式與報告內容有歧義，斥責律師「你自己都唔明，要我解翻畀你聽？」

控方在盤問吳偉南時指出，片段中被告鄧懷琛身穿波點白衣，問吳偉南是否認識鄧懷琛。吳偉南堅稱不認識，但相信鄧懷琛是村民，「佢喺我後面，喺我身邊嗰啲都係村民㗎啦」。控方指出，片段所見吳偉南與穿波點白衣的男子有交談，並拍了他的左上臂一下，但吳偉南全盤否認。

吳偉南又多次否認曾指嚇及推開聚集的群眾，聲稱是前面的人推到他，他才用手指指向及「戽（讀音：富）開佢」。對於吳偉南聲稱當時有一名90多歲的村民手持雨傘，控方指稱該老伯曾用傘「捅」人，吳偉南表示認識該老伯，補充說被他擊打的亦是村民，「佢打錯咗人」。聆訊午續。

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