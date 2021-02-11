岑子杰覆核警6．12施催淚彈決定　高院裁可爭辯　涉事實爭議准申請方再交陳辭 (11:19)

但法官認為案件涉及事實爭議，故批准申請一方如決定繼續訴訟，要在14天內按《高等法院規則》作出申請，日後再提交進一步書面陳辭。

申請人為岑子杰和楊國明，答辯人為警務處長和律政司長。申請方早前表示，民陣當日在中信大廈外舉行的集會獲發不反對通知書，認為集會和平及非暴力地進行，警方有責任保障守法市民行使言論自由的權利，質疑警方當日未能區分參與集會的人，以及集結立法會外的示威者。

答辯方則表示，當日示威者無視警方警告，戴頭盔和護目鏡作暴力示威，立法會外更發生暴動，認為指揮官決策時，必然考慮到有關情況，又形容岑子杰於事發前一日，曾透過傳媒號召「全民總召集，包圍立法會」、「塞爆中環，塞爆金鐘，塞爆香港」，有關言論最終吸引情緒激動的群眾到場。

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