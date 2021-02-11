岑子杰覆核警6．12施催淚彈決定　高院裁可爭辯　准改申以民事訴訟繼續 (11:19)

政府2019年6月12日二讀《逃犯條例》修訂，引發金鐘警民衝突，警方發射催淚彈驅散示威者。時任民陣召集人岑子杰和一名參加中信大廈外集會的巿民提司法覆核，要求法庭裁定警方當日施放催淚彈的做法，違反《基本法》保障集會示威自由，以及《人權法》不得施以酷刑的條文。高等法院今（24日）頒下判辭，認為警方當日施放催淚彈的決定，會否違反《基本法》、《人權法》、《公安條例》和《警察通例》，以及警方內部的武器訓練守則部分條文，具合理可爭辯之處，以及合理可勝訴的機會。
但法官認為案件涉及事實爭議，故申請方如決定繼續訴訟，批准他們14天內按《高等法院規則》作出申請，改以其他民事訴訟方式進行。
申請人為岑子杰和楊國明，答辯人為警務處長和律政司長。申請方早前表示，民陣當日在中信大廈外舉行的集會獲發不反對通知書，認為集會和平及非暴力地進行，警方有責任保障守法市民行使言論自由的權利，質疑警方當日未能區分參與集會的人，以及集結立法會外的示威者。
答辯方則表示，當日示威者無視警方警告，戴頭盔和護目鏡作暴力示威，立法會外更發生暴動，認為指揮官決策時，必然考慮到有關情況，又形容岑子杰於事發前一日，曾透過傳媒號召「全民總召集，包圍立法會」、「塞爆中環，塞爆金鐘，塞爆香港」，有關言論最終吸引情緒激動的群眾到場。