本港即日起暫停接種復必泰疫苗　政府今與復星緊急會議 (12:19)

【12:19】食物及衛生局長陳肇始中午見記者時稱，接獲復星實業（香港）有限公司書面通知藥瓶封蓋有包裝瑕疵，涉及210102批次，基於謹慎起見暫停接種，詳情待衛生署與復星舉行緊急會議後交代。

【10:05】港府今早（24日）收到復星實業（香港）有限公司書面通知，由於注意到與批號為210102的復必泰疫苗（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。

鑑於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人毋須前往接種中心接種。衛生署今日會與復星舉行緊急會議，進一步了解及跟進事件。

港府稱，到目前為止，BioNTech和復星未有發現任何理由認為產品安全存在風險；至於本港另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。

消息：少數疫苗樽蓋發現滲漏

政府消息表示，本港有少數疫苗樽蓋發現滲漏，接種中心的醫護會目測檢查，若發現疫苗樽有滲漏便不會使用，會棄用並銷毁，又稱滲漏與疫苗安全無關，亦不會影響接種安全。

有已預約接種復必泰疫苗市民收到政府手機短訊通知，重新預約安排將另行通知。

【10:01】消息稱，本港新型冠狀病毒疫苗接種中心今日（24日）暫時停止接種BioNTech復必泰疫苗，因涉及的疫苗批次有問題。

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