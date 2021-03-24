新冠疫苗｜本港即日起暫停接種復必泰疫苗　政府今與復星緊急會議 (10:05)

鑑於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人毋須前往接種中心接種。衛生署今日會與復星舉行緊急會議，進一步了解及跟進事件。

港府稱，到目前為止，BioNTech和復星未有發現任何理由認為產品安全存在風險；至於本港另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。

消息：少數疫苗樽蓋發現滲漏

政府消息表示，本港有少數疫苗樽蓋發現滲漏，接種中心的醫護會目測檢查，若發現疫苗樽有滲漏便不會使用，會棄用並銷毁，又稱滲漏與疫苗安全無關，亦不會影響接種安全。

【10:01】消息稱，本港新型冠狀病毒疫苗接種中心今日（24日）暫時停止接種BioNTech復必泰疫苗，因涉及的疫苗批次有問題。

新冠疫苗 相關報道：

西灣河體育館暫停接種復必泰疫苗

澳門即日起暫停復必泰疫苗接種 疫苗封蓋包裝現瑕疵