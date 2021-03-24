本港即日暫停打復必泰疫苗　外籍漢轟荒謬浪費市民時間 (10:46)

【10:46更新】本港即日起暫停接種復必泰疫苗。在接種復必泰疫苗的西灣河體育館疫苗接種中心，今早（24日）已暫停接種疫苗，門外大批等候的市民未能進入。有職員透露，早上有不多於100名市民進入中心及已接種疫苗，其後接獲疫苗中心總部暫停通知，相信當局正查清楚相關問題，現時暫未有措施協助已預約市民再安排接種，中心內的醫護團隊已陸續返回其所屬單位工作。
有居於九龍區的外籍男子本預約今早10時打針，抵達西灣河體育館後未能內進，怒斥政府荒謬及浪費市民時間。他一度高呼「Carrie Lam（特首林鄭月娥）！Sxxt government！」，斥政府沒有派職員於門外解釋事件，又稱他不會接受任何來自中國的疫苗，只會接種復必泰疫苗。
市民批林鄭月娥長陳肇始無能
居於石澳的Jenny稱，盡公民責任才決定接種疫苗，擔心復必泰疫苗重新開放接種時其預約「被搶走」，批評政府「冇理由打咗咁耐𠵱家先話批次有問題」，認為林鄭月娥及食物及衛生局長陳肇始無能。對於會否轉打科興疫苗，Jenny未有正面拒絕，僅稱會選擇保護率較佳疫苗，若沒有復必泰選擇，會等待下一款新疫苗到港。
居於九龍灣的張先生稱政府昨晚（23日）以短訊提醒準時打針，今早到達中心卻無法接種疫苗，斥政府安排混亂。