新冠肺炎｜強制檢測增8地點　東華三院蕭旺李滿福幼兒園爆流感樣疾病須強檢 (08:16)

新增納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈、工作場所等名單如下，其中香港仔東華三院蕭旺李滿福幼兒園爆發流感樣疾病，因徵狀與新冠肺炎病徵相似，故要強制檢測：
任何在2021年3月10日至3月23日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月25日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案
‧將軍澳唐俊街11號寶盈花園第2座
‧中西區干德道58A-58B號富景花園第1及2座
‧深水埗南昌街67及69號
污水樣本檢測呈陽性
‧西營盤第三街83號康和花園
‧西營盤朝光街21-24號╱荔安里3-5號時利樓
‧西營盤荔安里7-13號利安大廈
‧西營盤德輔道西296-302號及茘安里4-10號良基大廈
任何在2021年3月10日至3月23日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月25日或之前接受檢測（如受檢者選擇使用衛生防護中心派發的樣本瓶檢測，須於3月27日或之前交回樣本瓶）：
‧香港仔漁暉道18號港暉中心高層地下1-2號東華三院蕭旺李滿福幼兒園
其他強制檢測限期較早完結的地點：強制檢測公告
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