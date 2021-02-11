新冠肺炎｜強制檢測增8地點　東華三院蕭旺李滿福幼兒園爆流感樣疾病須強檢 (08:16)

任何在2021年3月10日至3月23日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月25日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案

‧將軍澳唐俊街11號寶盈花園第2座

‧中西區干德道58A-58B號富景花園第1及2座

‧深水埗南昌街67及69號

污水樣本檢測呈陽性

‧西營盤第三街83號康和花園

‧西營盤朝光街21-24號╱荔安里3-5號時利樓

‧西營盤荔安里7-13號利安大廈

‧西營盤德輔道西296-302號及茘安里4-10號良基大廈

任何在2021年3月10日至3月23日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月25日或之前接受檢測（如受檢者選擇使用衛生防護中心派發的樣本瓶檢測，須於3月27日或之前交回樣本瓶）：

‧香港仔漁暉道18號港暉中心高層地下1-2號東華三院蕭旺李滿福幼兒園

其他強制檢測限期較早完結的地點：強制檢測公告

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