新冠疫苗｜周一20人打針後送院3留醫　20歲女子打復必泰疫苗後腹痛失知覺 (23:34)

本港周一（22日）共有20宗接種新型冠狀病毒疫苗後送院個案，其中13人接種復必泰疫苗、7人接種科興疫苗。當中3人需要留院觀察，包括兩人接種復必泰疫苗及一人接種科興疫苗；其餘17人當中，兩人不遵從醫生勸告自行出院、15人毋須留院。
留院觀察個案：
．20歲女子在香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，失去知覺及感到腹痛，於昨午4時31分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察。
．62歲女子在西灣河體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，血壓上升及感到胸口不適，於昨午6時03分被送往東區醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察。
．39歲女子在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到頭痛及發冷，於昨午3時29分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察。
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