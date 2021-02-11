新冠疫苗｜周一20人打針後送院3留醫　20歲女子打復必泰疫苗後腹痛失知覺 (23:34)

本港周一（22日）共有20宗接種新型冠狀病毒疫苗後送院個案，其中13人接種復必泰疫苗、7人接種科興疫苗。當中3人需要留院觀察，包括兩人接種復必泰疫苗及一人接種科興疫苗；其餘17人當中，兩人不遵從醫生勸告自行出院、15人毋須留院。