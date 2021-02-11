新冠肺炎｜健身中心東主︰不知換氣量標準無從改裝通風系統　促政府提供金錢技術支援 (21:57)

西營盤健身中心URSUS Fitness早前爆發新型冠狀病毒群組感染，港大專家袁國勇昨（22日）視察後稱該場地近乎零換氣。本報記者今日（23日）到油尖旺一帶健身中心觀察，有健身中心東主表示，政府未曾公布健身室的換氣量標準，想改裝通風系統亦無從入手；增加換氣量必定要再停業裝修，估計至少花費約50萬元，猶如「百上加斤」，希望政府提供金錢援助及技術支援。
位於旺角一幢唐樓的健身中心Fitness D2，面積約3000呎，記者現場所見，天花板安裝嵌入式冷氣機。健身中心東主郭先生說，政府沒有規定健身室的換氣量，故開業時無留意相關資訊，他上月曾向工程公司查詢增加換氣量的方法，對方回覆稱不知道換氣量標準，難提供協助。
郭先生稱，其健身中心在唐樓，若加裝通風系統或通風口不知是否符合《建築物條例》；健身中心已三度被勒令停業，現時生意大減，若再花一大筆錢增加換氣量，生意更難做。
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