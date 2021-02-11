新冠肺炎｜健身中心東主︰不知換氣量標準無從改裝通風系統　促政府提供金錢技術支援 (21:57)

位於旺角一幢唐樓的健身中心Fitness D2，面積約3000呎，記者現場所見，天花板安裝嵌入式冷氣機。健身中心東主郭先生說，政府沒有規定健身室的換氣量，故開業時無留意相關資訊，他上月曾向工程公司查詢增加換氣量的方法，對方回覆稱不知道換氣量標準，難提供協助。

郭先生稱，其健身中心在唐樓，若加裝通風系統或通風口不知是否符合《建築物條例》；健身中心已三度被勒令停業，現時生意大減，若再花一大筆錢增加換氣量，生意更難做。

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