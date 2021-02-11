西灣河中槍學生今出庭毋須用輪椅　涉企圖搶槍等案5月25日再訊待確認換法律團隊否 (20:01)

2019年11月11日「大三罷」期間，21歲學生周柏均在西灣河被交通警以實彈擊中腹部，一度命危。他與同日被捕的另一學生事後被指涉搶警槍，被控阻差辦公、企圖搶劫及企圖在合法羈押下逃脫等罪。案件今（23日）在區域法院再提堂，早前因腸黏而一度入院的周柏均，身穿藍西裝步行到法庭應訊，未有再使用輪椅。兩名被告暫毋須答辯，案件押後至5月25日再訊，待辯方確認是否因利益衝突而須更換法律團隊。
周柏均支持者大叫「我愛你呀熊仔餅！」
藝人阮民安、富商劉定成、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人，今天均有到庭旁聽。完庭後，周柏均步出法院大樓時，有一批支持者蜂擁而上向他揮手，並大叫「我愛你呀熊仔餅！」、「加油呀！」、「支持你呀！」等說話。周柏均揮手回應，並以微弱聲線表示「多謝大家支持」。
本案兩名被告為周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲），均報稱學生。控罪指稱他們於2019年11月11日，在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓在正當執行職務的警務人員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控於同日同地企圖從警員A的合法羈押下逃脫。
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