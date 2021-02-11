西灣河中槍學生今出庭毋須用輪椅　涉企圖搶槍等案5月25日再訊待確認換法律團隊否 (20:01)

周柏均支持者大叫「我愛你呀熊仔餅！」

藝人阮民安、富商劉定成、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人，今天均有到庭旁聽。完庭後，周柏均步出法院大樓時，有一批支持者蜂擁而上向他揮手，並大叫「我愛你呀熊仔餅！」、「加油呀！」、「支持你呀！」等說話。周柏均揮手回應，並以微弱聲線表示「多謝大家支持」。

本案兩名被告為周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲），均報稱學生。控罪指稱他們於2019年11月11日，在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓在正當執行職務的警務人員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控於同日同地企圖從警員A的合法羈押下逃脫。

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